"Ses talents remarquables": Morgan Freeman salue la mémoire de Benoît Allemane, sa voix française légendaire

Benoît Allemane, la voix française emblématique de Morgan Freeman, nous a quittés le 5 janvier à l'âge de 82 ans. Connu pour son timbre profond et sa prestance vocale, il a marqué des générations de spectateurs. Quelques jours après cette triste annonce, Morgan Freeman a salué la mémoire de celui qui prêtait sa voix à son image dans les films.

Les deux hommes avaient eu l'occasion de se rencontrer en juin 2024, lors du Festival de télévision de Monte-Carlo. Une rencontre mémorable, quelques mois seulement avant le décès de Benoît Allemane. "J'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à l'ensemble de la communauté française qui a bénéficié de ses talents remarquables.", a ajouté l'acteur américain.

Ce mercredi 8 janvier, l'acteur américain Morgan Freeman a partagé un message poignant sur ses réseaux sociaux. "Nous disons au revoir à l'artiste vocal et acteur, Benoît Allemane, qui était également connu pour être la voix officielle du film français de votre serviteur", a-t-il écrit sur X et Instagram. Avec ces mots, Morgan Freeman a rendu hommage à celui qui avait su retranscrire en français toute la profondeur de ses rôles.

Benoît Allemane était bien plus qu'une simple "voix française". En doublant Morgan Freeman dans des films comme "Les Évadés", "The Dark Knight" ou encore "Lucy", il avait su transmettre toute la gravité et l'émotion des performances de l'acteur américain. Mais sa carrière ne s’arrêtait pas là.

Il a également prêté sa voix à des personnages cultes comme Charlie le coq dans les "Looney Tunes" et incarné le Père Noël dans plusieurs productions. Les spectateurs de Canal+ se souviendront également de lui pour son travail dans "Les Guignols de l’info", où il prêtait sa voix à divers personnages avec son talent inimitable.