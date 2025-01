Le célèbre comédien de doublage Benoît Allemane est décédé à 82 ans: reconnaissez-vous sa voix légendaire?

Reconnu pour son timbre profond et distinctif, Benoît Allemane était notamment la voix française régulière de Morgan Freeman dans de nombreux films. Il a également prêté sa voix à Charlie le coq dans les Looney Tunes et a incarné le Père Noël dans plusieurs productions.

Le monde du doublage et de la télévision est en deuil. Benoît Allemane, célèbre comédien de doublage et voix française emblématique de Morgan Freeman, est décédé à l’âge de 82 ans. La triste nouvelle a été annoncée par son ami, le comédien Lionel Auguste, dans un message publié sur Facebook. "Un ami que je partageais avec beaucoup, beaucoup de monde, s'en est allé hier soir", dit-il.

En plus de son travail dans le doublage, Benoît Allemane a participé régulièrement aux Guignols de l’info sur Canal+ et a marqué les spectateurs par sa contribution en tant que voix off dans de nombreux documentaires et publicités.

Lionel Auguste lui rend hommage : "Grand comédien, voix immensément populaire, grand monsieur, et modestement, bel et doux ami qui m’avait fait l’honneur et le plaisir de participer à mes 3 films. Un dur à cuire en affaires, un grand-père au lourd passé, un vieil arbre sage, il avait accepté sans discuter de prêter sa voix, son physique, son talent à mes projets, en plus de trimballer sur les tournages sa gentillesse, sa modestie, son humour et cette discrète façon de s'adapter à tout".