Super Bowl: Kendrick Lamar enflamme la mi-temps entre engagement, clash et show spectaculaire

Dimanche soir, devant des millions de téléspectateurs, Kendrick Lamar a livré un show mêlant culture hip-hop et symboles américains. Un concert historique où il a repris ses plus grands titres… sans oublier d’adresser un message bien senti à son rival Drake, dans une version légèrement édulcorée de "Not Like Us".

Accompagné de danseurs vêtus de bleu, blanc et rouge, il a enchaîné ses plus grands succès : Humble, DNA, Squabble Up… Un moment fort où, à un instant, les danseurs ont même formé un drapeau américain, illustrant un message plus large sur la place du hip-hop dans la culture populaire.

Premier artiste de hip-hop à assurer en solo la mythique mi-temps du Super Bowl, Kendrick Lamar a fait les choses en grand. Devant les 80.000 spectateurs du Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans et plus de 100 millions de téléspectateurs, il est apparu accroupi sur le capot d’une Buick Grand National GNX, référence au titre de son dernier album GNX.

Le rappeur a égalment offert un moment plus doux en rejoignant SZA, l’une des grandes voix du R&B actuel. Vêtue d’une tenue en cuir rouge, la chanteuse a enflammé la scène aux côtés de Kendrick Lamar pour interpréter "All The Stars".

Un dialogue engagé avec l'Oncle Sam

Fidèle à son engagement politique et social, Kendrick Lamar a choisi d’ouvrir son show par un échange avec un "Oncle Sam" campé par Samuel L. Jackson. "Non, non, non, non. Trop bruyant, trop inconscient, trop ghetto. M. Lamar, est-ce que vous savez vraiment comment on fait ?", lui a lancé l’acteur. Mais l'artiste n’a pas reculé. Il a continué à rapper, marchant droit devant, illustrant une forme d’émancipation qu’il évoque souvent dans ses textes. Un message subtil adressé aux sceptiques et aux détracteurs du hip-hop.

Drake en ligne de mire

L’autre moment très attendu du show ? L’interprétation de "Not Like Us", son titre incendiaire contre Drake, qui a remporté cinq Grammy Awards. Beaucoup se demandaient si Kendrick Lamar oserait l’interpréter en direct, surtout après la plainte en diffamation déposée par le rappeur canadien.