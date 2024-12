Tom Cruise décoré par la Marine américaine: voici pourquoi

Lors d’une cérémonie aux Longcross Studios, près de Londres, Tom Cruise, 62 ans, a reçu cette prestigieuse médaille des mains du secrétaire américain à la Marine, Carlos Del Toro. Ce prix récompense ses "contributions exceptionnelles" à travers des films comme "Top Gun" et "Top Gun: Maverick", qui ont renforcé l’intérêt du public pour l’armée et même boosté le recrutement. "Diriger, c’est servir. J’admire les hommes et les femmes en uniforme et c’est un honneur de les représenter", a déclaré l'acteur.

Depuis le succès de "Top Gun" en 1986, qui avait vu des recruteurs s’installer dans les cinémas, jusqu’à "Top Gun: Maverick" en 2022, Tom Cruise incarne une figure de l’aviation américaine. La Navy a également salué ses performances dans "Né un 4 juillet" ou encore "Des hommes d’honneur".