"Mission: Impossible - The Final Reckoning": et si c’était la dernière mission d’Ethan Hunt?

La sortie du prochain "Mission: Impossible" approche, et une question tourmente les fans : ce huitième volet, prévu pour mai prochain, marquera-t-il la fin des aventures d’Ethan Hunt ? Un mot, un seul, a suffi à semer le doute : "final".

Le titre officiel du film, "Mission: Impossible - The Final Reckoning" (NDLR : Le bilan final), donne à réfléchir. Alors qu’il fait suite à "Dead Reckoning Part One", sorti en 2023, on pourrait croire qu’il ne s’agit que de la conclusion d’une histoire en deux parties. Mais la toute nouvelle bande-annonce a de quoi inquiéter : un Ethan Hunt visiblement tourmenté, des dialogues lourds de sous-entendus... Tout porte à croire que ce film pourrait bien être le dernier de la franchise.

Une phrase en particulier glace les fans : "Il faut que vous me fassiez confiance… Une toute dernière fois". Si ce n’est pas un adieu, ça y ressemble beaucoup.