Travail forcé, pression psychologique, salaires retenus: de nouvelles accusations accablent P. Diddy

Déjà inculpé pour trafic sexuel et association de malfaiteurs, le rappeur et producteur américain Sean 'Diddy' Combs fait désormais face à des accusations de travail forcé.

D’après les nouvelles révélations d'ABC News, Sean 'Diddy' Combs aurait contraint des employés à travailler sous la menace et la coercition. Il aurait forcé plusieurs employés à travailler durant de longues heures en exerçant sur eux une pression physique et psychologique. Les accusations évoquent des menaces visant à ternir leur réputation, la rétention de leur salaire et, dans certains cas, des violences.

À lire aussi Le rappeur P. Diddy à nouveau accusé d'agressions sexuelles et de viols par des hommes

L’une des plaintes mentionne également qu’il aurait contraint une personne à se livrer à des actes sexuels. Ces accusations viennent s’ajouter à un dossier déjà lourd, qui inclut des charges de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs.