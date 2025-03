"Tu me manques, je t’aime": l’hommage bouleversant de la fille d’Émilie Dequenne à sa mère

Fille unique de l’actrice et du DJ Alexandre Savarese, Milla a été un pilier essentiel pour sa mère durant sa maladie. Elle avait même mis entre parenthèses ses projets professionnels pour être à ses côtés. En 2020, elle avait partagé l’écran avec elle dans "Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait", et en 2023, elle avait travaillé comme maquilleuse sur la série "Année Zéro".

Silencieuse depuis l’annonce du décès d’Émilie Dequenne, Milla Savarese a brisé le silence ce mercredi en s’adressant à ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien. Sur Instagram, la jeune maquilleuse de 21 ans a partagé sa douleur : "Je vois tous vos messages de soutien et je vous remercie tou.te.s infiniment. Je n’ai pas la force de répondre ou de m’exprimer pour le moment, mais sachez que ça me touche profondément".

Dans son message, Milla a également tenu à relayer un texte poignant écrit par Lisa Delamar, une actrice qui avait joué la fille d’Émilie Dequenne dans le film Survivre en 2024. Elle explique que cet hommage est une manière de rendre justice à la femme exceptionnelle qu’était sa mère, aussi bien à l’écran que dans la vie.

Avant de conclure avec des mots bouleversants : "Merci et merci maman, de m’avoir élevée avec cette mentalité et ces valeurs sublimes qui donnent à la vie tout son sens. Je ne cesserai jamais d’avancer avec toutes les belles choses que tu m’as enseignées. Tu me manques, je t’aime. Merci".

Des funérailles en toute sobriété

Émilie Dequenne s’est éteinte dans la nuit de dimanche à lundi au centre Gustave Roussy, en région parisienne, après plusieurs jours en soins palliatifs. Ses obsèques auront lieu le 26 mars à 15h30 au crématorium du Père-Lachaise à Paris, dans la plus stricte intimité. Sa famille a demandé de ne pas envoyer de fleurs ni de couronnes, préférant inviter à faire un don à la recherche contre le cancer, une cause qui tenait particulièrement à cœur à l’actrice.