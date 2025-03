"On sentait que la caméra l'aimait": les frères Dardenne, qui ont lancé la carrière d'Emilie Dequenne, réagissent à son décès

Prix d'interprétation féminine au festival de Cannes en 1999 pour son rôle dans le long-métrage "Rosetta" des réalisateurs belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, l'actrice belge Emilie Dequenne a ensuite joué dans des dizaines de films, séries et téléfilms. Au fil de sa carrière sur le grand écran, elle a été primée de deux Palmes d'Or, un César et quatre "Magritte" du cinéma, dont le dernier en 2023 pour son second rôle dans le film "Close" du réalisateur belge Lukas Dhont.

L'actrice Emilie Dequenne, révélée par les frères Dardenne et primée à de multiples reprises en Belgique et à l'international, s'est éteinte à 43 ans dimanche soir des suites d'un rare cancer, après une carrière riche d'une cinquantaine de films.

Ses premiers mentors ont réagi à notre micro suite au décès de l'actrice. Jean-Pierre Dardenne, qui a lancé sa carrière avec le film "Rosetta", alors qu'elle n'avait que 17 ans, était dans le RTL info de 9h sur bel RTL. "C'était une fille très généreuse, une immense comédienne. Je retiens son premier de jour de tournage, son talent galvanisait l'équipe", décrit-elle. "Pendant les 50 jours, elle a porté le film sur ses épaules. C'était un pari, mais c'était, à notre sens, la meilleure interprétatrice possible. On ne s'était pas trompé".

Un réalisateur qui était encore en contact avec l'actrice. "On ne s'appelait pas tous les jours, mais régulièrement et on se voyait de temps en temps. Ce qui s'est passé pendant le tournage de "Rosetta" nous a beaucoup liés avec mon frère".

Son frère Luc a également eu un mot pour la Hennuyère. "Je retiens d'elle deux images : la première, lorsqu'elle était en casting chez nous, où on lui demande de faire une scène où elle ne doit pas lâcher une table. Je jouais avec elle et il m'a été impossible de la détacher, car elle s'y tenait avec une force extraordinaire. Elle voulait tellement ce rôle. Et la deuxième image, c'est lorsqu'elle monte sur scène à Cannes en 1999", explique-t-il.

"Elle avait déjà du talent, même à 17 ans. Tout de suite, on a vu qu'on avait une grande actrice devant nous. On sentait que la caméra l'aimait", dit-il. "Elle irradiait, elle avait une vraie force, mais aussi une sensibilité très fine et une énergie très grande. Mourir si jeune, à 43 ans, c'est inimaginable et on pense beaucoup à sa famille et à ses amis".