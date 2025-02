Une annonce qui fait déjà grincer des dents: Cyril Hanouna débarque officiellement dans le groupe M6

Partager:

Cyril Hanouna et sa célèbre émission "Touche Pas à Mon Poste" sur C8, du groupe Canal+, c'est officiellement fini. Voici les détails de son avenir télévisé, mais aussi, politique.

L'animateur Cyril Hanouna a terminé jeudi soir son bail sur la chaîne C8, condamnée à s'arrêter, et révélé qu'il partait en septembre sur W9, quittant ainsi le groupe Canal+ pour rejoindre un concurrent, le Groupe M6. "On a pris la décision, j'ai pris la décision, voilà, avec mes associés également (...) on arrivera dans le groupe M6 et on fera une quotidienne sur W9 en télé", a déclaré le présentateur de TPMP à la fin d'une très longue émission. Mais "je ne voulais pas laisser (...) mes équipes sans travail" donc, "dès lundi, les chéris, on sera en direct sur Dailymotion, sur YouTube" et sur les bouquets télévisés des box internet, a ajouté Cyril Hanouna en direct sur C8, après avoir emmené ses chroniqueurs en bus depuis les studios de Canal+ à Boulogne-Billancourt vers ceux de M6 à Neuilly-sur-Seine. Le Groupe M6 se réjouit d'annoncer l'arrivée de Cyril Hanouna Il va également quitter la radio Europe 1, qui, comme la maison mère de C8, Canal+, appartient au milliardaire Vincent Bolloré. Et intégrera une radio du Groupe M6, Fun Radio."Le Groupe M6 se réjouit d'annoncer l'arrivée de Cyril Hanouna en septembre prochain pour deux émissions quotidiennes de divertissement", a indiqué celui-ci dans un communiqué. À lire aussi "Maintenant on peut le dire: on a touché à son poste": Cyril Hanouna condamné à 4.000 euros d'amende pour avoir injurié le député Louis Boyard

Déjà une méfiance La venue en septembre de l'animateur Cyril Hanouna au sein du groupe M6 est accueillie avec circonspection, la direction promettant qu'il fera du divertissement et non de la politique. Au sein du groupe, les Sociétés des journalistes (SDJ) de la chaîne M6 et de la radio RTL se sont aussitôt dites "vigilantes". "Au cours de plusieurs échanges avec les SDJ et représentants syndicaux ces dernières semaines, la direction a assuré (que) Cyril Hanouna ne devrait pas s'aventurer sur le terrain politique ou polémique", ont rappelé ces sociétés de journalistes dans un communiqué vendredi matin. "Des garanties et des 'garde-fous' ont été apportés, ont-elles souligné: "léger différé" dans la diffusion, "contrôle" du déroulé des émissions, "choix des collaborateurs et des chroniqueurs" ou encore "sanctions internes en cas de débordement".



Mais "ces éléments n'ont pas convaincu les journalistes", qui s'étaient déjà prononcés fin janvier à une "vaste majorité" contre son arrivée. Les SDJ ont prévu une réunion commune lundi en début d'après-midi.



La star de M6 Karine Le Marchand a dit aussi rester "vigilante". En janvier, elle avait menacé de quitter le groupe en cas d'arrivée de Hanouna.

C8, c'est fini C8 et une autre chaîne TNT, NRJ12, vont s'éteindre vendredi soir à minuit, en raison du non-renouvellement de leurs fréquences par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. Cela est largement dû, pour C8, aux "manquements réitérés" de la chaîne, qui a cumulé 7,6 millions d'euros d'amendes en raison des dérapages de "Baba", surnom de Cyril Hanouna. Cyril va rebondir, il a le plan B, le plan Z, sinon ce ne serait pas Cyril