Une ode à l’enfance chez Bottega Veneta, Madonna chez Dolce & Gabbana

Gabriel BOUYS La Fashion week de Milan s’est terminée samedi soir avec son lot de surprises. Au défilé très attendu de Bottega Veneta qui clôturait le calendrier, les hôtes étaient invités à se lover dans d’immenses poufs en cuir aux formes animales, après un hommage à Madonna chez Dolce & Gabbana. Lors du défilé Dolce & Gabbana, Madonna était front row, couverte d’un voile laissant à peine deviner son visage. Sur le podium, tous les looks étaient un hommage à la Material Girl : les mannequins portaient toutes des perruques blondes rappelant la période Vogue de Madonna et le répertoire passaient des corsets aux seins pointus aux smokings d’homme noirs agrémentés de jarretelle. Gabriel BOUYS

Le défilé Bottega Veneta était lui une ode à l'enfance. "Pour ce show je suis parti de cette scène du film ET de Spielberg quand la mère ouvre le placard et on découvre un univers d’animaux en peluches où ET s’est mimétisé. La surprise d’un monde imaginaire, celui de l’enfance où tout est possible, où tout est un jeu, joyeux, une aventure", a raconté le directeur artistique, Matthieu Blazy, en coulisses. "L’enfance et ses moments d’expériences primordiales de la mode, celui de la première fois qu’on essaie les vêtements de ses parents... Celui du premier jour d’école". Gabriel BOUYS

Les robes comme un peu trop grandes, pincées sur la poitrine dans un geste non professionnel, un pantalon jupe avec une seule jambe, des superpositions, du froissé. Quand à la robe brodée d’allumettes ? "C’est l’objet du jeu interdit de l’enfance, intrépide et dangereux !", commente-t-il. Gabriel BOUYS "Je me suis aussi intéressé aux actes de mode très simples qui se passent tous les jours mais auquel on ne fait pas attention. Un homme en costume parfait accompagne sa fille à l’école et porte son horrible sac à dos rose sur l’épaule", ajoute-t-il en montrant la photo du look en question, sac rose à gros lapin. La salle semble conquise, des fashionistas aux investisseurs. Gabriel BOUYS