Vitaa, Julian Draxler et Jane Birkin: qui sont les braqueurs qui terrorisaient les célébrités?

En décembre dernier, la chanteuse Vitaa et sa famille ont vécu une nuit d’horreur. Séquestrés et cambriolés à leur domicile, ils ont été les victimes d’un gang spécialisé dans le home-jacking de célébrités. Après plusieurs semaines d’enquête, quatre suspects ont été arrêtés et mis en examen ce mercredi 5 février.

Les cambrioleurs enferment les enfants dans une chambre, tandis que Vitaa et son mari sont bousculés. Sous la menace, le couple est contraint de leur remettre des bijoux et des sacs de luxe. Les malfaiteurs prennent ensuite la fuite, laissant derrière eux une famille sous le choc.

Les faits remontent à la nuit du 19 au 20 décembre 2023. Alors que les fêtes de fin d’année approchent, trois hommes armés de battes de baseball s’introduisent par la terrasse de la maison de Vitaa à Rueil-Malmaison en Hauts-de-Seine. La chanteuse de 40 ans, son mari Hicham Bendaoud et leurs trois enfants Liham (12 ans), Adam (9 ans) et Noa (20 mois) sont pris au piège.

Une bande spécialisée dans le home-jacking des stars

Grâce aux caméras de surveillance et à une enquête minutieuse, la police a rapidement suivi une piste menant à un gang de cambrioleurs déjà connu des forces de l’ordre. Ce mardi 4 février 2025, quatre suspects ont été arrêtés et placés en garde à vue : Mamadou C. (23 ans), Mohamed D. (19 ans), Sadioba D. (22 ans) et Khyed M. (20 ans)

D’après Le Parisien, ces quatre individus seraient les cerveaux derrière plusieurs cambriolages de célébrités, dont celui de Vitaa. Originaires du quartier de la Goutte d’Or, dans le XVIIIe arrondissement de Paris, ils auraient fait du home-jacking une véritable spécialité, opérant en toute discrétion et suivant un mode opératoire bien rodé.

L’enquête a révélé que cette bande ne s’était pas arrêtée à Vitaa. Deux des suspects seraient également impliqués dans la tentative de vol au domicile de Julian Draxler, ancien joueur du PSG, en août 2023. Ils sont également soupçonnés d’avoir organisé le cambriolage du domicile parisien de Jane Birkin, quelques jours seulement après son décès, en juillet dernier.