Voici l'homme élu comme étant "le plus sexy" de l'année 2024

L'acteur américain John Krasinski a été désigné "l'homme le plus sexy du monde en 2024" par le magazine People, succédant ainsi à Patrick Dempsey. Si cette nomination a été accueillie avec enthousiasme par certains, elle a également suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, divisant les avis des internautes.

John Krasinski, l'acteur américain connu pour ses rôles dans "The Office" et "Sans un bruit", a été élu "l'homme le plus sexy du monde en 2024" par le magazine People. À 45 ans, il succède à Patrick Dempsey, ancien interprète de Derek Shepherd dans "Grey's Anatomy".

Marié à l'actrice Emily Blunt, l'acteur rejoint une prestigieuse liste de célébrités, dont George Clooney, Brad Pitt et Dwayne Johnson, à avoir reçu ce titre.