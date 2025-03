YouTube, chocolat et snacks: MrBeast veut lever des fonds pour développer son entreprise

Le YouTuber le plus populaire au monde, MrBeast, est en quête de plusieurs centaines de millions de dollars pour financer le développement de son empire. Une levée de fonds qui, si elle aboutissait, porterait la valorisation de son entreprise à 5 milliards de dollars.

Jimmy Donaldson, alias MrBeast, ne se contente plus d’être le roi de YouTube. Avec plus de 235 millions d’abonnés, il est devenu une véritable marque à lui seul, multipliant les projets au-delà de la plateforme vidéo. Sa société englobe notamment la marque de chocolat Feastables, la société de snacks Lunchly et une structure de production audiovisuelle.

D’après des sources citées par Bloomberg, son entreprise a généré un chiffre d’affaires de 400 millions de dollars (381,85 millions d’euros) l’année dernière. Fort de ce succès, Jimmy Donaldson espère attirer des investisseurs prêts à injecter plusieurs centaines de millions de dollars pour financer l’expansion de son empire.