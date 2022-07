"C'était la douleur la plus atroce", la star de Game of Thrones, Émilia Clarke, se confie sur ses deux ruptures d'anévrisme (vidéo)

Lors de son passage dans l'émission "Sunday Morning" de la BBC, la comédienne Émilia Clarke, célèbre pour son rôle de Daenerys Targaryen, s'est livrée sur ses deux ruptures d'anévrisme en 2011 et 2013. Ce phénomène survient lorsqu'il y a une dilatation anormale de la paroi d'une artère, ce qui crée une petite poche de sang et peut résulter en un AVC. L'actrice aujourd'hui âgée de 35 ans a révélé avoir eu "peur de mourir", mais s'estime aujourd'hui très chanceuse. "C’est remarquable que je puisse encore parler, et même d'articulée, et de vivre ma vie complètement normalement sans aucune répercussion. Je fais partie de la très, très, très petite minorité de personnes qui ont survécu à cela", évoque t-elle.

Des séquelles

Toutefois, la star du film "Avant toi" explique que ses accidents lui ont laissé de lourdes séquelles. "Il n y a pas mal de choses qui manquent", dit-elle sur un ton ironique. Puis elle poursuit, "il me manque pas mal de capacités cérébrales d’après un scanner. Ce qui me fait toujours rire… Les accidents vasculaires cérébraux, en gros, dès qu’une partie de votre cerveau ne reçoit pas de sang pendant une seconde, c’est parti. Ainsi, le sang trouve un chemin différent pour se déplacer, mais le peu qui manque est donc parti."

Ses deux incidents sont arrivés pendant le tournage de Game of Thrones, "c’était la douleur la plus atroce, des vomissements énormes, j’essayais de reprendre conscience". Elle confie également que son rôle dans la série l'a particulièrement aidé à surmonter ce qu'elle qualifie comme les pires épreuves de sa vie.

Emilia Clarke révèle être privée d’une partie de son cerveau en raison de deux anévrismes qui l’ont touchée il y a plusieurs années :



"C’est assez extraordinaire que je puisse encore parler et vivre ma vie sans aucun obstacle" pic.twitter.com/Z9CmC37Qyz — House of the Dragon FR (@HOTDfr) July 17, 2022

De la prise de parole à la création de son association

Si l'actrice souhaite se défaire des tabous sur le sujet en prenant la parole, elle a également souhaité s'investir dans la création d'une association "Same You" pour aider les personnes qui, comme elle, ont été victimes d’accidents vasculaires cérébraux.