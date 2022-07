"Un rêve d'adolescente": l’étrange demande de la femme de Ryan Gosling par rapport au film Barbie

Le film Barbie, dont les personnages principaux sont Margot Robbie et Ryan Gosling, sortira bientôt sur nos écrans. Quelques images et scènes du film ont d’ailleurs déjà été dévoilées. Sur l’une d’elles, on aperçoit l’acteur de 41 ans dans une tenue très légère, ce qui a suscité une demande particulière de la part de sa femme, Eva Mendes.

Ryan Gosling participe au tournage du film Barbie, réalisé par Greta Gerwig et son mari Noah Baumbach. L’acteur de 41 ans interprète le célèbre personnage de Ken, aux côtés de Margot Robbie qui incarne le rôle de Barbie.

Quelques images et séquences du film ont d’ailleurs déjà été dévoilées au public. Sur l’un des clichés, le premier de Ryan Gosling dans son rôle de Ken, on aperçoit l’acteur vêtu d’une tenue plutôt légère : il porte en effet une veste en jean sans manche et ouverte, laissant apparaître ses abdos bien tracés. L’acteur porte également un pantalon en jean taille basse, avec la bande élastique blanche de son caleçon qui dépasse. Dessus, on peut distinctement lire "Ken" en lettres noires. Selon le Daily Mail, il s’agirait d’ailleurs d’une parodie des sous-vêtements Calvin Klein.



© ISOPIX

Ce look n’est pas passé inaperçu auprès de la femme de Ryan Gosling. Eva Mendes a formulé une demande particulière à son mari : "J'ai ce sous-vêtement. Je l'ai demandé", a-t-elle expliqué dans l’émission Nightly Pop de E ! Eva Mendes a en effet demandé à son mari de ramener ce caleçon Ken chez eux. "Je le porte en ce moment même", a-t-elle osé glisser dans l’émission.

L’actrice de 48 ans a qualifié ce look d’"hystérique", ajoutant que "la petite fille de 14 ans en moi se pâmait en privé." Elle a avoué que voir son mari en Ken, c'était comme concrétiser son "rêve d'adolescente". Eva Mendes assure cependant être bien consciente qu'il ne s'agit que d'un rôle que son mari interprète. Un personnage qui, à la base, n'est qu'une poupée.