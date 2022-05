Adil el Arbi et Bilall Fallah: ces 2 Belges qui cartonnent à Hollywood réalisent la nouvelle série Disney

Adil el Arbi et Bilall Fallah étaient les invités du RTL INFO Avec Vous. Les deux réalisateurs belges ont conquis Hollywood. Ils ont réalisé le 3e épisode de Bad Boys en 2020, ils ont présenté leur film Rebel à Cannes la semaine dernière, et ils viennent aussi de réaliser et produire une série pour Disney. Ça s'appelle Miss Marvel. L'héroïne est Kamala, elle a 16 ans, elle est musulmane et fan de super héros.

"Elle existe depuis 2014-2015 dans les comics et c'est l'un des premiers personnages musulmans et c'était très important pour nous", a expliqué Adil el Arbi.

L'héroïne dit d'elle qu'"une fille de couleur de Jersey City ne peut pas sauver le monde". Un état d'esprit que connaissent bien les deux hommes : "C'est comme deux Marocains de Belgique ne peuvent pas nécessairement être des réalisateurs d'Hollywood et voilà, finalement, c'est arrivé. C'est un peu le symbole de cette actrice, Iman Vellani, qui est une grande fan de Marvel et jamais elle aurait pu penser qu'un jour en tant qu'actrice, pakistanaise et américaine allait être une star en devenir", a encore expliqué Adil el Arbi.

Lorsqu'ils ont commencé à travailler sur cette série, les deux réalisateurs se rendus compte que des sujets comme port du voile, place de la femme, etc. étaient abordés dans ce Marvel-là. Le fait d'être, comme l'héroïne, entre 2 cultures, les a aidés dans la réalisation de Miss Marvel : "Comme nous on est marocains et belges, elle est pakistanaise et américaine. On a essayé d'adapté tous ces sujets qui sont dans le comic à l'écran. Et bien sûr, notre expérience à nous a aidé pour avoir cette authenticité dans la série", a encore expliqué le jeune réalisateur.