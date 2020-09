La scène ÉMOUSTILLANTE que Jennifer Aniston a jouée avec son ex Brad Pitt: "Tu es tellement sexy" (vidéo)

Brad Pitt et Jennifer Aniston se sont retrouvés à l'écran pour la première fois depuis des décennies jeudi lors d'une lecture de table du film "Fast Times At Ridgemont High". Une scène un peu cocasse a retenu l'attention des lecteurs et des spectateurs.

L'acteur de 56 ans, Brad Pitt, a interprété le rôle de Brad Hamilton, joué à l'origine par le juge Reinhold, 63 ans, tandis que son ex-femme Jennifer, 51 ans, jouait la "reine du sexe'' du lycée Linda Barrett, interprétée par Phoebe Cates, 57 ans, dans la comédie dramatique de 1982.

Pitt et Aniston sont apparus dans le même plan pendant la séquence du film qui a lieu après l'arrivée de Brad à une fête au bord de la piscine organisée par sa jeune sœur Stacy Hamilton, interprétée par l'actrice oscarisée Julia Roberts, 52 ans.

Morgan Freeman, 83 ans, jouait les narrateurs et a abordé un sourire coquin quand les interactions entre les personnages joués par Brad Pitt et Jennifer Aniston sont devenues intéressantes...

"Salut, Brad. Tu sais combien j'ai toujours pensé que tu étais mignon. Tellement sexy, viens à moi'', a déclaré son ex-femme qui jouait son personnage.

Julia Roberts ne pouvait réprimander un énorme sourire en les regardant travailler ensemble de nouveau alors que Morgan Freeman continuait de raconter la séquence de rêverie dans laquelle les "seins de Linda se dévoilaient'', décrit le Daily Mail.

Des lignes qui ont donné le sourire aux lèvres de Brad Pitt, le playboy d'Hollywood.