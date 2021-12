Ce cliché du milliardaire pédophile Jeffrey Epstein dans la résidence privée de la Reine fait trembler la Cour d'Angleterre

C'est une photo présentée au procès pour trafic sexuel de Ghislaine Maxwell, la petite amie du milliardaire pédophile Jeffrey Epstein, qui se tient en ce moment à New York, qui va faire trembler la Cour d'Angleterre. Cette photo a été saisie par le FBI en 2019 dans le manoir d'Epstein à Manhattan après son arrestation. On y voit, Ghislaine Maxwell, dans les bras du milliardaire pédophile qui s'est suicidé en 2019, se relaxer dans la cabane en rondins de la Reine d'Angleterre à Balmoral. Ce cliché figure ce matin en une des tabloïds britanniques, avec en parallèle d'autres portraits heureux de la famille royale pris au même endroit.

Vêtue d'une chemise bleue à carreaux, la mondaine britannique repose son bras sur le genou d'Epstein alors qu'ils sont assis exactement au même endroit dans la hutte de Glen Beg où la Reine a déjà été photographiée en train de se détendre.

Une autre image de membres de la famille royale prise dans la cabane en rondins montre le prince Philip avec son arrière-petite-fille Mia, sur le même banc.

Alors qu'une tasse de café ou de thé est posée sur le mur de la cabine derrière Maxwell et Epstein, le prince Philip y avait mis sa pinte de bière.

Bien qu'il ne soit pas clair quand l'image a été prise, il a déjà été rapporté que l'ancien couple avait été invité à Balmoral par le prince Andrew en 1999.

Hier, le jury du procès de Maxwell à New York a pu observer cette image particulière mais aussi beaucoup d'autres du couple que les procureurs qualifient de "partenaires de crime".

Une autre image montre Ghislaine Maxwell en train de masser les pieds d'Epstein dans son jet privé, qui a été nommé Lolita Express.

Un troisième la montre l'embrassant sur la joue avec ses bras enroulés autour de lui, tandis que dans une quatrième, le couple est assis ensemble sur une moto.

Ghislaine Maxwell, figure de la jet-set de 59 ans - Britannique, Américaine et Française - est jugée depuis le 29 novembre pour avoir fourni à son ancien compagnon et collaborateur qui s'est suicidé en prison à l'été 2019, le richissime Jeffrey Epstein, des jeunes filles mineures afin qu'il les exploite sexuellement.

Ghislaine Maxwell, qui évoluait dans des milieux privilégiés entre Oxford, Londres, Paris et New York, avait rencontré Jeffrey Epstein au début des années 1990 et avait été tour à tour sa compagne, son amie et sa collaboratrice.