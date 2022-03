L'ÉNORME coup de gueule de François Cluzet contre deux acteurs français: "Ce sont des cons!" (vidéo)

Il est connu pour ne pas mâcher ses mots et cette intervention à la télévision française le confirme. L'acteur François Cluzet était cette semaine l'invité du magazine En aparté qui le questionne aux sujets de deux de ses confrères: Jean-Marie Bigard et Fabrice Luchini. Deux noms qui l'agacent... Indéniablement. "C'est des cons, je n’ai rien d’autre à dire", démarre-t-il avant d'enchaîner sur les positionnements, à ses yeux déplacés, des deux comédiens notamment sur les questions gouvernementales. "Mais ferme ta gueule!" lance-t-il en imaginant parler à l'un deux. "Je le pense ouvertement, ce sont des mégalos!"

Irrité par l'éloignement de Luchini et Bigard de leur métier de divertissement, François Cluzet rappelle que chacun doit rester à sa place. "Ça va pas la tête? Ils viennent d'où ces mecs là? Ils ont un égo comme un gratte-ciel!" Conscient qu'il s'emporte peut-être un peu, il explique qu'il estime que ces deux acteurs ne donnent "une image du métier épouvantable". Puis repart: "Ils ne donnent rien au public parce que ce sont des égocentriques, nombriliques, mégalos!"

Il finit par "s'excuser de s'emporter" mais le message n'est pas passé inaperçu...

"Il s'est ridiculisé tout seul"

Sur les réseaux sociaux, la réaction de Jean-Marie Bigard ne s'est pas fait attendre ce mardi. Dans une vidéo prise en selfie, il indique qu'il répondra aux attaques de François Cluzet dans TPMP. Et plaisante des insultes du comédien français. "Je suis quand même assez fier d'être dans le même box des accusés que Fabrice Luchini."

Le soir-même, Jean-Marie Bigard est effectivement revenu sur ce bad buzz et a préféré jouer la carte de l'humour. "Il a raison très souvent je pourrais fermer ma gueule, mais qu’est ce qu’on serait sans les gens qui ouvrent un peu leur gueule?" Visiblement surpris de ces charges, il souhaite apaiser les tensions et propose non sans ironie: "Il faut absolument qu’on aille boire une camomille à deux ça va nous détendre".

Fabrice Luchini n'a pas pris la parole suite à cet événement mais Jean-Marie Bigard a indiqué que son collègue n'avait "pas envie de laisser une suite à quoi que ce soit". "Il s'est ridiculisé tout seul, on pourrait le traîner en justice pour injure publique mais je lui en fais cadeau" conclue-t-il.