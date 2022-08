L’étonnante reconversion de Maryse Rolland, notre ancienne présentatrice météo

Plus de deux décennies plus tard, on a retrouvé Maryse Rolland. Notre journaliste Amélie Schildt préparait un sujet du journal de 19h sur les cours de remédiation, pour 400 jeunes issus de quartiers défavorisés, dispensés par des futurs enseignants. Parmi ces derniers, notre ancienne présentatrice météo, dont le CV s'est bien allongé depuis...

Après avoir quitté RTLTVI en 1999, la Wemmeloise a travaillé pendant 15 ans chez Child Focus. "J’ai tout donné et plus encore", confiait-elle sur Facebook en 2019. Cette page tournée, Maryse Rolland se lance dans un nouveau challenge : l’enseignement. Si elle a déjà enseigné le français dans une école flamande pendant six mois, Maryse Rolland enseigne à l’Académie d’été pour "appliquer les techniques pédagogiques spécifiques pour les enfants vulnérables", nous a-t-elle expliqué.







"Je suis enchantée de la première heure, je les sens très éveillés, enthousiastes, c’est très agréable", confiait-elle au sujet de ses élèves. Une nouvelle aventure qui commence bien. On lui souhaite beaucoup de succès dans ce nouveau rôle !

Ci-dessous, Maryse Rolland lorsqu'elle présentait la météo sur RTLTVI.