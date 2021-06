Le tweet scandaleux de Francis Lalanne après le malaise cardiaque de Christian Eriksen

Samedi, le malaise de Christian Eriksen en plein match Finlande-Danemark pour l'Euro 2020 a choqué beaucoup de monde. Les amateurs de foot ont tout de suite craint pour la vie du joueur danois qui a pu compter sur l'intervention rapide de ses coéquipiers et des équipes médicales.

Face à l'effroi généralisé, un tweet particulièrement mal placé a retenu l'attention : celui de Francis Lalanne qui s'est une nouvelle fois fait remarquer en écrivant : "Vaccin ? Christian Eriksen victime d'une grave malaise pendant Danemark-Finlande".

Depuis le début de la pandémie, le chanteur relaye volontiers des infos jugées complotistes, critique le vaccin et le port du masque.

Il a poursuivi sur sa lancée avec ce tweet jugé scandaleux, auquel s'en empressé de répondre Giuseppe Marotta, directeur général de l'Inter Milan, où joue Christian Eriksen. "Il n'a pas eu le Covid et n'était pas vacciné non plus", a-t-il immédiatement écrit.

Après avoir retiré son tweet polémique, Francis Lalanne a tenté de défendre sa position : "Il ne faut pas poser la question si quelqu'un a des problèmes de santé à cause d'un vaccin en France sinon vous avez toute une horde de haters qui arrive ! Hallucinant ! Qu'est devenue la France ?", a-t-il ajouté.

Il y a quelques jours, il rebondissait sur la gifle d'Emmanuel Macron qu'il qualifiait de "geste symbolique". Et encore quelques jours avant, il créait la stupeur en s'attaquant physiquement à une équipe de Quotidien. Francis Lalanne n'en finit pas de faire parler de lui, et pas forcément pour sa musique.