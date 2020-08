Paul (Les 12 coups de midi) révèle ce qu’il a fait de ses 691.000 euros de gains (vidéo)

Après 153 participations, Paul est reparti des 12 coups de midi avec 691522 euros en poche. Mais qu’en a-t-il fait ?

Paul n’est pas le meilleur candidat de l’histoire des 12 coups de midi, mais il en est clairement un de ses champions emblématiques. Avec ses 153 participations et 691 552 euros de gains, il pointe à la troisième place, derrière Eric (199 participations, 921 316 euros de gains) et Christian Quesada (193 participations, 809 392 euros de gains).



Que fait un jeune homme de 20 ans avec une telle fortune ? "J’ai placé les 471 850 euros pour plus tard", révèle Paul dans les colonnes de Télé Star. Quant aux cadeaux, Paul raconte avoir revendu la plupart, notamment les voitures, puisqu’il n’a pas son permis de conduire.



Il a l’intention d’utiliser cette manne pour prendre son indépendance et créer son propre commerce : "L’idée c’est une petite librairie pour lui. Le truc qu’il aime, c’est les bouquins depuis qu’il est petit", raconte son papa.