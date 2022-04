Sofiane de la Star Ac' et Émilie de Secret Story sont en couple: ils officialisent sur Instagram

Sofiane Tadjine et Émilie Nef Naf forment désormais un couple. Les deux stars de téléréalité se sont fait connaître dans deux émissions différentes. La Star Academy 4 pour lui et Secret Story 3 pour elle. Le chanteur a publié une photo de lui et de sa nouvelle petite amie sur Instagram, officialisant ainsi leur relation.



"Contre vents et marées ... parce qu'en vrai, on mérite ... l'amour n'est ni raisonné, ni raisonnable ... juste une évidence ... une intuition... je vous le souhaite du fond du cœur", a légendé Sofiane.



Émilie Nef Naf, elle, n'a pas partagé l'info sur les réseaux. "Le bonheur, il ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux, il se vit", a écrit Émilie en story.



L'ex-compagne du footballeur Jérémy Ménez a eu deux enfants avec le sportif: Maëlla, née en 2012, et Menzo, né en 2014. Après une première rupture en 2016, le couple s'était donné une nouvelle chance en 2018 avant de se quitter à nouveau en 2021.



De son côté, Sofiane, est père du petit Néo, 4 ans.