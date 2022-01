Tristan Thompson reconnaît avoir trompé Khloe Kardashian: "Tu ne mérites pas ça"

(c)realTristan13 on Instagram

Tristan Thompson a admis qu'il avait engendré un enfant avec sa coach personnelle Maralee Nichols alors qu'il était en couple avec Khloe Kardashian. Le joueur américain de la NBA a subi un test de paternité qui s'est révélé être positif.

Depuis le mois dernier, selon une information révélée par le Daily Mail, Maralee Nichols tente de faire reconnaître la paternité de l'enfant qu'elle a eu avec Tristan Thompson par les tribunaux américains. Le petit garçon est né le 1er décembre.

L'ancien fiancé de Khloe Kardashian a été photographié en train de quitter le cours de danse de sa fille de trois ans True, qu'il a eu avec Khloe Kardashian, quelques heures avant de publier un mot d'excuses sur Instagram dans lequel il révèle être le père de l'enfant.

"Aujourd'hui, les résultats du test de paternité révèlent que j'ai engendré un enfant avec Maralee Nichols", a-t-il admis dans un extrait, et a ajouté des excuses à la star de télé-réalité et mère de sa fille True, en écrivant: "Tu ne mérites pas ça."

C'est la première fois que le joueur des Sacramento Kings admet publiquement qu'il est père de trois enfants.

En plus de ce nouveau-né et de sa fille de trois ans True qu'il a eue avec Khloe Kardashian, il partage également un fils de cinq ans, Prince, avec son ex Jordan Craig.

"J'assume l'entière responsabilité de mes actes. Maintenant que la paternité a été établie, j'ai hâte d'élever notre fils à l'amiable. Je m'excuse sincèrement auprès de tous ceux que j'ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve, à la fois en public et en privé", a conclu le champion de basket.