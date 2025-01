"Inoubliable du début à la fin": Frederik X de Danemark dévoile les coulisses de son premier jour en tant que roi

Un an après son accession au trône, le roi Frederik X a partagé des moments inédits et personnels de son avènement, tout en revenant sur une première année de règne marquée par le succès et la modernité.

Ce 14 janvier 2025 marque le premier anniversaire de l’accession au trône de Frederik X, survenue après l’abdication de sa mère, la reine Margrethe II, après 52 ans de règne. Pour l’occasion, le roi a publié sur le compte Instagram de la famille royale des photos inédites prises lors de cette journée historique. On y découvre Frederik X dans les coulisses de sa préparation, revêtant son uniforme.

Dans un texte rédigé en légende, le roi a livré ses émotions : "Sérieux. Concentration. Et le sourire aux lèvres. Tout était à faire il y a un an. À ce même moment, je me préparais pour la proclamation. Prendre la succession de ma mère sans avoir à lui dire adieu en même temps était, et continue à être, un immense privilège. Le 14 Janvier 2024 a été une journée riche en émotions et inoubliable du début à la fin.".