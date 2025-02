La gaffe de Kate Middleton lors de la commémoration de la libération d'Auschwitz

La Princesse Kate, accompagnée de son mari William, était présente pour la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Sa venue n'est pas passée inaperçue, notamment à cause de... son sac.

Le week-end dernier, la princesse Kate a assisté à la cérémonie commémorative marquant le 80e anniversaire de la libération d’Auschwitz. Alors qu'elle était présente parmi les nombreux invités et survivants de la Shoah, sa tenue vestimentaire n'est pas passée inaperçue... et pour une raison surprenante.

Pour l'occasion, la Princesse a opté pour la sobriété et était vêtue d'une tenue noire parée de perles nacrées. Mais c'est surtout (et avant tout) son sac à main, un Chanel matelassé noir, qui a surpris. Ce choix d'accessoire a été pointé du doigt et a été jugé comme étant inapproprié.