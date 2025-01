"C’était vraiment horrible": Meghan Markle et le prince Harry à nouveau sous le feu des critiques, des ex-employés témoignent

C’est surtout l’attitude de Meghan envers ses équipes qui est critiquée. "Au début, elle se montrait chaleureuse et démonstrative, créant une ambiance de camaraderie professionnelle. Lorsque quelque chose allait mal, souvent du fait des exigences de Meghan et Harry, (…) Meghan devenait froide et réticente envers la personne qu’elle considérait comme responsable", confie un ancien collaborateur. Un autre employé évoque une atmosphère pesante : "C’était vraiment horrible. Très douloureux (...). Elle sait très bien où chacun se trouve sur son échiquier, et si vous n’en faites pas partie, vous pouvez être jeté aux loups à tout moment".

Certains témoins racontent avoir quitté leur poste après avoir travaillé sur seulement quelques épisodes du podcast. D’autres évoquent des congés prolongés ou même une thérapie pour surmonter cette expérience. Cependant, tout le monde n’est pas aussi critique. Jane Marie, une productrice ayant travaillé avec Meghan Markle, décrit la duchesse comme une personne "charmante et authentique".

Un rêve américain compliqué

Cinq ans après leur départ fracassant de la famille royale, Harry et Meghan vivent à Montecito, en Californie. Pourtant, leur intégration n’est pas de tout repos. Selon des habitants locaux interrogés par Vanity Fair, leur présence attire touristes et paparazzis, alimentant une presse qu’ils cherchaient cependant à fuir. "Ils voulaient échapper à la médiatisation, mais ici, ils semblent tout faire pour y rester", déplore un voisin.

Malgré les critiques, une chose est certaine : le couple reste uni. "Il est son protecteur, elle est celle qui arrange tout. Ça fonctionne", souligne un témoin. Alors que Meghan Markle poursuit son ambition de briller sous les projecteurs, le prince Harry, plus réservé, préfère une certaine discrétion.