La princesse Kate annonce une excellente nouvelle: "C'est un soulagement"

La princesse Kate, qui avait annoncé début septembre avoir terminé son traitement de chimiothérapie, a déclaré mardi être "soulagée d'être à présent en rémission" de son cancer.

"Comme le savent tous ceux qui ont reçu un diagnostic de cancer, il faut du temps pour s'adapter à une nouvelle normalité. Je me réjouis toutefois de l'année à venir", a écrit l'épouse du prince William sur les réseaux sociaux.

I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.



My heartfelt thanks goes to all those who have quietly walked alongside William and me as we have navigated everything.



We couldn’t have asked for more.… pic.twitter.com/f3sA7yZdOi