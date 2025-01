Le prince William célèbre les 43 ans de Kate avec un hommage touchant: "À la plus incroyable épouse et mère"

Le prince William a célébré publiquement l'anniversaire de son épouse Kate Middleton, la qualifiant de femme "remarquable". Ce jeudi 9 janvier, la princesse de Galles fête ses 43 ans, une date spéciale après une année éprouvante pour la famille royale.

"À la plus incroyable épouse et mère. La force dont tu as fait preuve au cours de l'année dernière a été remarquable. George, Charlotte, Louis et moi sommes si fiers de toi. Joyeux anniversaire, Catherine, nous t'aimons. W", a écrit William sur les réseaux sociaux officiels du couple. Ce message, empreint de tendresse, était accompagné d’une photo en noir et blanc de la princesse souriante et vêtue de manière décontractée.