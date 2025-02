Le Prince Harry bientôt expulsé des États-Unis? Son visa pourrait lui être retiré

Le prince Harry est de nouveau devant la justice ce mardi. Une audience a lieu à Washington pour examiner une demande de divulgation de ses documents de visa. En cause, des soupçons de fausses déclarations qui pourraient, à terme, menacer son droit de séjour aux États-Unis.

Son objectif ? Prouver que le fils du roi Charles III aurait menti dans sa demande et ainsi ouvrir la voie à son expulsion du territoire américain.

Si le prince Harry risque-t-il réellement d’être expulsé des États-Unis, où il vit depuis près de cinq ans avec Meghan Markle et leurs deux enfants ? La procédure pourrait être longue et complexe.

Le visa obtenu par Harry est un visa O-1, réservé aux personnes ayant des compétences extraordinaires dans les arts, les sciences ou les affaires. Si la justice venait à prouver qu’il a omis de signaler ses consommations de drogue, cela pourrait théoriquement remettre en cause la validité de son séjour.

L’association remet en question la transparence de la procédure, car pour obtenir un visa aux États-Unis, tout demandeur doit déclarer s’il a consommé des drogues, même par le passé. Or, dans son autobiographie Le Suppléant, publiée en 2023, le duc de Sussex admettait avoir consommé de la cocaïne, de la marijuana et des champignons hallucinogènes dans sa jeunesse.

D’une part, l’audience du jour ne concerne que la divulgation des documents relatifs à son visa, et non une procédure d’expulsion. D’autre part, même si un mensonge était prouvé, une révocation de visa nécessiterait des démarches supplémentaires et de nouveaux recours en justice.

Des précédents existent : des célébrités comme Diego Maradona ou Amy Winehouse s’étaient vu refuser l’entrée aux États-Unis en raison de leur consommation de drogue. Mais dans le cas du prince Harry, une expulsion ne pourrait intervenir qu’après une longue bataille judiciaire, où il disposerait des meilleurs avocats pour défendre son cas.

Un contexte politique défavorable

En septembre dernier, une première audience avait déjà rejeté la demande de la Heritage Foundation, estimant que la divulgation des documents n’avait pas d’intérêt public.

Pourquoi ce revirement ? L’alternance politique aux États-Unis pourrait jouer un rôle. Donald Trump, qui ne cache pas son animosité envers le couple Sussex, a déjà laissé entendre qu’il ne ferait rien pour protéger Harry. "Je ne le protégerai pas. Il a trahi la reine. C’est impardonnable", avait-il déclaré.

Si l’affaire suit son cours, elle pourrait bien devenir un enjeu politique dans les mois à venir, en pleine campagne électorale aux États-Unis. Mais pour l’instant, le prince Harry reste bel et bien sur le sol américain.