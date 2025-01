"Une victoire monumentale": quelles réparations le prince Harry a-t-il obtenues face au groupe Murdoch?

Le prince Harry a accepté un règlement financier avec News Group Newspapers (NGN), propriétaire du tabloïd britannique The Sun, mettant fin à une affaire de piratage téléphonique et d'atteinte à la vie privée.

Ce mardi 21 janvier, le prince Harry a une nouvelle fois confronté les tabloïds britanniques devant la justice. À Londres, un procès civil s’est ouvert contre deux publications du groupe de Rupert Murdoch, accusées d’avoir obtenu des informations privées sur le prince par des moyens illégaux.

Le conflit opposant le prince Harry au groupe de presse News Group Newspapers (NGN), propriétaire de The Sun et anciennement de News of the World, a atteint son dénouement. L’avocat du prince, David Sherborne, a annoncé ce mercredi qu’un règlement financier avait été conclu, mettant fin aux poursuites engagées par le fils cadet du roi Charles III : "On m'a demandé de lire une déclaration au nom du duc de Sussex et de Lord Watson. Dans une victoire monumentale aujourd'hui, News UK a admis que le Sun, le titre phare de l'empire médiatique britannique de Rupert Murdoch, s'est effectivement livré à des pratiques illégales. C'est une victoire pour les centaines d'autres plaignants qui ont été contraints par la force de conclure un accord sans pouvoir connaître la vérité sur ce qui leur a été fait".