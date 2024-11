À peine de retour, Kate Middleton fait déjà l’impasse sur un événement majeur

Après avoir annoncé la fin de son traitement contre le cancer, Kate Middleton revient progressivement sous les projecteurs. La princesse de Galles, connue pour son engagement et son élégance, prépare plusieurs événements d’envergure. Pourtant, des choix inattendus soulèvent des questions.

Mais ce n’est pas tout. Dès le 3 décembre, Kate jouera un rôle central lors de la visite officielle de l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, et de son épouse Jawaher. Un événement attendu, bien que la princesse ait choisi de ne pas participer à l’un de ses moments-clés : le banquet d’État.

Le 9 septembre dernier, Kate Middleton partageait une nouvelle rassurante : ses séances de chimiothérapie étaient derrière elle. Dans une vidéo émouvante, elle déclarait avec enthousiasme : "J’ai hâte de reprendre le travail et de participer à quelques engagements publics". Depuis, l’épouse du prince William est réapparue à de nombreuses occasions, notamment lors des commémorations du Souvenir début novembre.

Une absence remarquée

Ce dîner prestigieux, organisé en l’honneur des invités royaux, sera notamment animé par le prince William. Cependant, Kate Middleton, pourtant maîtresse incontestée de ces rendez-vous mondains, ne sera pas présente, comme l'a révélé le média Vanitatis. Une décision qui intrigue, d’autant plus que la raison de cette absence demeure floue. Les spéculations vont bon train, mais aucun communiqué officiel n’a encore éclairci la situation.

La semaine suivante, Kate Middleton se concentrera sur un événement qui lui tient particulièrement à cœur : le concert "Together at Christmas". Prévu le 6 décembre à l’abbaye de Westminster, ce rendez-vous annuel prend une dimension spéciale cette année. Kate a décidé de convier des survivants d’une tragédie survenue en juillet dernier dans une école de danse et de yoga à Southport.