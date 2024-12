"Profondément reconnaissant": Charles III remercie tout particulièrement le personnel soignant dans son discours de Noël

Le roi Charles III a rendu hommage au personnel médical qui a apporté "soutien" et "réconfort" à la famille royale, lors de son discours de Noël mercredi, à l'issue d'une année marquée par les cancers du monarque et de sa belle-fille Kate.

Je suis profondément reconnaissant

Le roi de 76 ans s'est exprimé dans un message pré-enregistré depuis une ancienne chapelle d'hôpital à Londres, un choix symbolique."J'adresse des remerciements particuliers et sincères aux médecins et personnels soignants dévoués qui, cette année, nous ont soutenus, moi et d'autres membres de ma famille, dans les incertitudes et les angoisses liées à la maladie, et nous ont apporté la force, les soins et le réconfort dont nous avions besoin", a-t-il déclaré. "Je suis aussi profondément reconnaissant à tous ceux qui nous ont gentiment adressé des mots de sympathie et d'encouragement", a-t-il ajouté.