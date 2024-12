Comment se porte le roi Charles III, traité pour un cancer? "Je suis toujours en vie"

Le roi est soigné depuis février pour un cancer dont la nature n'a jamais été rendue publique. La santé de la famille royale a été au centre de l'attention cette année, après les annonces du cancer du roi Charles III et, en mars, de celui de la princesse Kate. L'épouse du prince William, l'héritier du trône, a révélé en septembre avoir terminé sa chimiothérapie.

En déplacement avec son épouse Camilla à Walthamstow, dans l'est de la capitale britannique, le souverain de 76 ans, interpellé par un représentant de la religion sikh qui lui demandait comment il allait, a sorti la carte de l'humour. "Je suis toujours en vie !", lui a-t-il ainsi répondu.

Charles III poursuit quant à lui son traitement, sur lequel aucune précision non plus n'a été apportée. Le roi a toutefois repris ses engagements fin avril, deux mois et demi après l'annonce de son cancer.

En octobre, il a renoué avec ses voyages à l'étranger, effectuant un déplacement de 11 jours en Australie et aux Samoa pour le sommet du Commonwealth, en compagnie de son épouse Camilla, et faisant pour l'occasion une pause dans son traitement. De retour de ce voyage, Camilla a souffert d'une forme de pneumonie virale.