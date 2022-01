Une ancienne femme de chambre du prince Andrew balance: "Il m'a crié dessus. Tu ne peux rien faire p****"

Une ancienne femme de chambre du palais de Buckingham qui a travaillé au service du Prince Andrew s'épanche dans la presse britannique ce vendredi matin. Alors qu'elle a accepté que le journal publie son nom et qu'elle apparaisse à visage découvert, Charlotte Briggs explique que ses années passées au service du duc d'York étaient les plus difficiles, qualifiant le prince "d'exigeant et autoritaire".

Charlotte Briggs affirme qu'elle a "fondu en larmes'' à plusieurs reprises insultée par les diatribes grossières du prince Andrew et qu'à une occasion, elle a dû faire face à sa colère à cause d'un petit espace ouvert laissé dans ses rideaux.

S'adressant au journal du Sun, Charlotte Briggs raconte que le prince lui avait crié: "Tu ne peux rien faire p****?" alors qu'elle montait et descendait les escaliers pour fermer correctement les rideaux de sa chambre, alors que le prince était couché dans son lit à quelques mètres de là.

"Cet homme s'est battu pour son pays dans les Malouines mais n'a pas pu se lever pour fermer ses propres rideaux", a expliqué la mère de deux enfants de 47 ans.

"C'était complètement ridicule, mais ça en disait long sur lui", a-t-elle ajouté. Et de développer: "Le prince Andrew était connu comme étant une personnalité difficile par les membres du personnel de la Maison Royale et personne n'avait vraiment envie de travailler pour lui".

En comparaison, Charlotte Briggs a déclaré que les frères du duc, les princes Charles et Edward, ainsi que d'autres membres de la famille royale qu'elle a rencontrés pendant son service au palais, étaient "merveilleux".