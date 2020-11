TRICHERIE dans l'Amour est dans le pré: Laurence et François n'ont pas respecté les règles de l'émission (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Une situation inédite perturbe l'aventure de deux agriculteurs...

La semaine dernière, Laurence a annoncé sa volonté de ne pas inviter de prétendants à la ferme, car son coup de coeur pour François était plus fort que tout. Mais Sandrine Dans a découvert après le tournage que François et Laurence n'avaient pas respecté les règles et que la nature de leur relation au moment du speed-dating ne reflétait pas la réalité.

Ignorant la relation entre les deux agriculteurs, l'équipe de l'émission avait convié les prétendantes de François afin qu'elles le rencontrent lors du speed-dating. Ce dernier s'est montré impatient à l'idée de faire connaissance avec les jeunes femmes venues pour le voir. Lors de leur speed-dating, Laurence et François ont fait comme s'ils ne se connaissaient que très peu. "Je pense que ça pourrait être moi", a lancé Laurence. "Qu'est-ce qui te fait croire ça?", a répondu François, amusé.

"On a eu un flash"

Après les speed-dating, François a souhaité inviter Laurence et deux autres prétendantes à venir séjourner à la ferme. Mais quelques heures après le tournage, Laurence a contacté les jeunes femmes pour leur avouer qu'elle était en couple avec François.

Suite à leur comportement, l'émission a décidé de ne pas diffuser les speed-dating de François pour préserver l'intimité des jeunes femmes venues le rencontrer avec l'espoir de gagner son coeur.

"On a eu un flash", a confié François à Sandrine Dans. Les deux agriculteurs étaient déjà en contact avant l'étape des lettres. "Moi j'ignorais complètement, l'équipe et moi ne savions pas que vous étiez déjà en contact. Au moment des lettres vous étiez déjà ensemble", a voulu savoir l'animatrice.

"On ne se voyait pas encore, mais on était déjà en contact", a avoué François. "Moi les échos que j'ai eus, c'est que vous vous étiez déjà vus et qu'on vous a même vu vous embrasser et que donc vous étiez déjà en couple au moment des lettres", a répondu Sandrine.

"Vous êtes très heureux et c'est le principal que vous ayez trouvé l'amour, mais la seule chose, c'est que je pense qu'il faut être clair par rapport à nous, mais aussi par rapport aux prétendants et prétendantes qui ont écrit, qui ont eu de l'espoir. Je ne veux pas qu'ils croient que nous aussi, on les a dupés. Nous, on n'était pas au courant de tout ça", a-t-elle précisé.

"J'avais des sentiments pour François"

"On n'a pas su résister. On était comme deux aimants attirés l'un vers l'autre", a répliqué l'agriculteur.

"Je comprends totalement que l'amour on ne le contrôle pas, mais est-ce que tu comprends que nous on a été très mal par rapport aux deux jeunes filles que tu avais décidé d'inviter à la ferme. Elles ont été court-circuitées et elles nous ont clairement dit: 'vous vous êtes moqués de nous, vous saviez déjà'", a ajouté Sandrine Dans.

"Elles ont été court-circuitées, mais moi, je leur ai pas dit que j'étais en couple avec François mais j'ai dit que j'avais des sentiments pour François et que c'était réciproque", a détaillé Laurence.

A leurs prétendants et prétendantes, Laurence et François ont voulu dire ceci: "Il ne faut pas nous en vouloir, on a écouté notre coeur".