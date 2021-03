Carla Moreau (Les Marseillais) accusée de sorcellerie: voici le montant hallucinant qu'elle aurait dépensé chez sa voyante

C'est une affaire qui fait beaucoup de bruits dans le monde de la télé-réalité en France. Carla Moreau qui apparaît dans la série des Marseillais est au centre d'accusations de sorcellerie.

Selon les blogueurs Marc Blata et Nadé, Carla Moreau aurait payé une sorcière durant des années pour ruiner la carrière d’autres candidats, dont Maeva Ghennam, Julien Tanti, Manon Tanti, Océane El Himer.

La jeune femme de 24 ans aurait demandé à cette personne de faire du vaudou et de jeter des mauvais sorts aux candidats. Elle aurait demandé que sa meilleure amie Maeva Ghennam ne soit plus aussi "visible" dans les "Marseillais", que Julien et Manon Tanti se séparent et que les producteurs de la chaine fassent ce qu’elle veut.

La productrice de l'émission en question, Florence Fayard a été contactée par le magazine Star Mag. Selon le média, elle "semblait être particulièrement furieuse" et s'est feint d'un "Je n’ai aucun commentaire à faire sur ce sujet !".

Ce sujet, relaté dans tous les magazines People de l'Hexagone, a été abordé ce lundi 1er mars, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Tiffany Bonvoisin, chroniqueuse, dit avoir mené sa petite enquête sur le sujet et d'apporter un nouvel élément...Selon elle, des sommes astronomiques ont bien été payées à une "sorcière". Carla Moreau aurait en tout dépensé "1,3 million d'euros depuis 2018" pour jeter différents sorts aux Marseillais.