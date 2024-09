L'Amour est dans le pré: les prétendantes de Luc face à un vêlage imminent, "c'est cool!"

À la ferme de Luc, l'arrivée imminente d'un veau met l'agriculteur sous pression. Le défi pour gérer les prétendantes et aider la vache en difficulté est de taille.

Chez Luc, l'heure est à l'émotion. Une vache est sur le point de vêler, et l'agriculteur doit gérer une situation délicate. La tension monte alors qu'il s'apprête à accueillir un petit veau, tout en jonglant avec l'arrivée imminente de ses prétendantes.

La tension est palpable, mais chaque membre de l’équipe est mobilisé pour assurer la sécurité de la mère et du veau. Avec un brin d’humour, le père de Luc lance : "Si c’est une fille, elle aura trois prénoms !".

Enfin, le moment tant attendu arrive : la naissance du veau. C’est une véritable célébration pour Luc et ses prétendantes, qui découvrent les joies et les défis de la vie à la ferme. "C’est cool, parce que tu as fait un truc que tu n’aurais jamais fait avant !", s’exclame l’une d’elles, émerveillée par cette expérience unique.

