L'Amour est dans le pré - "Ah oui, il a de l'humour !": Julie découvre ses prétendants, et un détail vestimentaire ne passe pas inaperçu

C'est au tour de Julie, la deuxième agricultrice, de découvrir ses prétendants. "Gary, 37 ans, menuisier, j'espère que tu me donneras la chance de te rencontrer", lit attentivement Julie. Sous ses yeux, juste une photo de cet homme, dont le visage est couvert par des lunettes. "C'est vrai qu'on a envie de voir un regard", ajoute Maria Del Rio. "Moi, c'est important, en plus, le regard, les yeux. Le regard et les yeux", indique l'agricultrice.

Pour le deuxième prétendant, Julie découvre sa photo... En fou rire. La raison ? L'homme porte un pyjama imprimé vache. "Alors, Sébastien, 38 ans, papa de deux garçons. J'ai eu le déclic pour Julie", écrit l'inconnu. Pour lui au moins, Julie peut voir son regard.

