Le Bigdil de retour sur RTL tvi et RTL play : voici quand vous pourrez revoir Vincent Lagaf' et son extraterrestre

Le Bigdil, l’émission télé des années 90, fait son retour sur RTL tvi et RTL play. Après 25 ans d'absence, ce programme mythique revient avec ses jeux improbables, son humour et sa petite dose de folie. Aux commandes, c'est toujours Vincent Lagaf’ et son style inégalé, accompagné du célèbre Bill, l’extraterrestre bleu à l’humour décapant. Oui, comme il y a 30 ans...

Après avoir battu des records d'audience en France à l'époque, dès le samedi 1 février à 20h20, le Bigdil débarque en Belgique sur RTL tvi et RTL play pour une nouvelle aventure, prêt à conquérir une nouvelle génération tout en ravissant les fans de la première heure.