Le Meilleur Pâtissier, c'est fini : voici le grand vainqueur de la 13e saison

Ils n'étaient plus que trois : José, Tsiory et Timothée étaient en compétition pour décrocher le titre de Meilleur Pâtissier. Et pour cette grande finale, un programme exigeant attendait les candidats.

Pour l'épreuve créative, les finalistes devaient raconter leur plus grand rêve à travers un gâteau. Pour Timothée, c'est le fait de décrocher son bac qui était à l'honneur. Tsiory, lui, rêvait d'ouvrir un café. Enfin, José a décidé de mettre sur assiette son désir de faire le tour du monde.