"Tu sautes comme tu veux, mais tu sautes dedans": Timothée marque l’histoire du Meilleur Pâtissier et célèbre cela.... dans le lac

Les fêtes continuent sous la tente du Meilleur Pâtissier avec des gâteaux toujours plus gourmands et créatifs ! Ce lundi 6 janvier, l’avant-dernier épisode de la saison 13 a vu s’affronter quatre candidats aux parcours singuliers : Timothée, 16 ans, le benjamin et prodige de cette édition, Tsiory, un Parisien ambitieux rêvant de son propre salon de thé, Benjamin, un papa solo déterminé à inspirer son fils, et José, le doyen au grand cœur et au tempérament affirmé.

Avec pour thème l’"Esprit de Fêtes", les candidats avaient un objectif clair : accumuler deux Tops pour se hisser en finale. Retour sur les trois épreuves épiques de cette soirée riche en émotions.