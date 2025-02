"Dans quoi on est fourré encore ?": une rencontre sous tension entre les familles de Jordan et Aurélie dans Mariés au premier regard

Alors que Jordan et Aurélie s’apprêtent à se dire "oui", l’ambiance dans la salle des mariages de Rochefort est loin d’être détendue. Entre différences de milieu, silences gênants et distance géographique, ce mariage commence sur un terrain glissant.

L’heure est aux présentations dans la salle des mariages de Rochefort ! Tandis que Jordan attend sa future épouse, ses proches, en petit comité, font face à une famille d’Aurélie bien plus nombreuse. Un contraste qui ne passe pas inaperçu. "Dans quoi on est fourré encore", lance un ami de Jordan, sentant déjà la tension monter.

Deux clans, deux ambiances

Laurence, une amie de Jordan, voit toutefois un côté positif à cette différence : "Le fait que la mariée ait une grande famille, on peut s'y attendre. Mais je me dis que c'est bien pour Jordan. Malheureusement, les aléas de la vie font que sa famille s'est réduite. Là, il va peut-être pouvoir recréer des liens avec ses beaux-parents et ses futurs beaux-frères et sœurs".