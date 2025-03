Mélanie de Mariés au premier regard annonce une bonne nouvelle: "On a plein de projets ensemble"

En couple depuis quelques mois, la jeune femme explique que ce n'était pas prévu : "Je ne cherchais plus personne. Maintenant, ça fait quelques mois qu'on est ensemble et on est très heureux, on a plein de projets ensemble".

Gérard et Lucie : une belle complicité, mais des attentes différentes

Dès leur mariage, Gérard et Lucie semblaient faits pour s’entendre. Partageant le même humour et une grande tendresse, leur relation paraissait prometteuse. Mais de retour en Belgique, les différences ont pris le dessus. Gérard, très pris par son travail, ne parvenait pas à consacrer assez de temps à Lucie, qui attendait davantage d’engagement de sa part.

"Malheureusement, ça ne s'est pas terminé comme je pourrais l'espérer, mais je ne regrette rien, c’était une expérience extraordinaire", explique Gérard. Lucie, elle, reste optimiste : "Je ne regrette absolument rien de cette magnifique expérience qui fut pour moi magique. Même si je ne suis plus avec Gérard, le meilleur est devant moi, je crois toujours en la belle rencontre et en l'amour".

Jonathan et Maxime : une séparation en douceur

Jonathan et Maxime ont vécu une belle aventure et décidé de rester mariés à l’issue de l’émission. Mais après trois mois, Maxime a mis un terme à leur relation, expliquant qu’il n’arrivait pas à développer de réels sentiments amoureux.

"Je ne regrette rien et je suis très heureux d’avoir rencontré Jonathan. Il mérite le meilleur", assure Maxime. De son côté, Jonathan partage le même ressenti : "Ça s’est hyper bien passé entre nous, on a été raccord du début à la fin, mais il y avait des critères sur lesquels je ne convenais pas. C’est comme ça".

Jordan et Aurélie : une rupture difficile

Après plusieurs mois de tensions et d’incompréhensions, Jordan a décidé de rompre… par téléphone. Un choix que regrette Aurélie, bien qu’elle assure aujourd’hui aller de l’avant.

"Depuis la séparation, j’ai repris mes habitudes, le sport, mon travail et je passe un maximum de temps avec mes enfants", explique Jordan. Aurélie, elle, préfère ne plus chercher l’amour pour le moment : "L'expérience m'a fait comprendre que je devais arrêter de chercher après l'amour. J'apprends à vivre et je suis très heureuse. Je déplore un peu la tournure des événements évidemment. Malgré tout, je me porte bien. Je n'ai plus de contact avec Jordan depuis notre rupture, et ce n’est pas plus mal".

Aurore et Christophe : des chemins bien différents

Aurore avait failli épouser Christophe, mais ce dernier avait annulé leur mariage après avoir rencontré une autre femme. Ils se sont finalement retrouvés lors de la dernière émission pour échanger sur leur parcours.

"C'était une belle aventure. J'ai appris pas mal de choses sur moi. Pour ceux qui veulent le savoir, je suis toujours en couple", confie Christophe. Aurore, quant à elle, reste célibataire, mais confiante : "Je prendrai le temps de rencontrer quelqu'un qui me correspond. J'ai été déçue, mais ne vous inquiétez pas, je vais très bien".

Retrouvez "Mariés au premier regard" en streaming sur RTL play.