RTL info répond à vos questions... en direct: venez discuter avec Olivier Schoonejans, Caroline Fontenoy et Justine Pons

RTL info inaugure une nouvelle initiative: un "RTL info répond à vos questions" en direct, en présence des personnalités qui compose le média. Le but ? Aller à la rencontre de son public et échanger directement avec lui sur des sujets d'actualité et de traitement de l'information. Dans le cadre de cet événement, des sessions interactives seront organisées dans l'auditoire de RTL House à Bruxelles, offrant aux participants une opportunité unique de poser leurs questions aux journalistes et présentateurs de la chaîne. Les inscriptions se font par mail à l’adresse lfriso@rtl.be.

La première rencontre se tiendra le mercredi 2 avril, de 14h à 15h30, et portera sur le traitement de l’information par RTL. Lors de cette session, les participants pourront discuter avec Philippe Roussel, le directeur de l’information, ainsi qu’avec les journalistes Caroline Fontenoy, Justine Pons et Olivier Schoonejans. Une cinquantaine de personnes pourront assister à cette rencontre, poser leurs questions en direct et partager leurs attentes vis-à-vis de l’info diffusée par RTL info.