"Un divorce fracassant": comment une Belge s'est immiscée entre Stéphanie de Monaco et… son garde du corps

À 60 ans, Stéphanie de Monaco incarne une vie marquée par les épreuves, les choix audacieux et une indépendance assumée. De la tragédie de son adolescence à ses engagements humanitaires, retour sur le parcours singulier d’une princesse pas comme les autres.

Un choc d’autant plus terrible que la princesse est confrontée à d’improbables rumeurs la rendant responsable du drame. "Certains ont prétendu qu’elle était au volant, mais c’est techniquement impossible. Elle n’avait pas son permis et sa maman, qui avait elle-même peur de cette route, n’aurait jamais confié le volant à sa fille", précise le journaliste Pierre De Vuyst.

Le 13 septembre 1982, la vie Stéphanie bascule tragiquement. À 17 ans, elle est aux côtés de sa mère, la princesse Grace de Monaco, lorsque leur voiture fait une sortie de route et chute de 40 mètres. Stéphanie survit miraculeusement, mais sa mère succombe à ses blessures. "Le grand traumatisme de la vie de Stéphanie, c'est l'accident de voiture qui a coûté la vie à sa maman, Grace Kelly", explique Amélie Schildt, experte royauté à RTL info.

Peu de gens le savent, mais la princesse a également prêté sa voix à une chanson de Michael Jackson, In the Closet, où elle incarne la mystérieuse voix féminine qui chuchote au début du morceau.

Face à la tempête médiatique, Stéphanie de Monaco choisit de s’émanciper. Et c’est dans la musique qu’elle trouve une nouvelle voie. En 1986, elle cartonne avec "Comme un ouragan", un tube qui la propulse en tête des hit-parades à seulement 20 ans. "Forcément, au Palais princier, c'est la panique. Mais par la suite, Rainier restera très fier du parcours de sa fille et sera toujours son premier soutien", explique Amélie Schildt.

Sa personnalité rebelle se reflète aussi dans son style : blouson en cuir, cheveux courts, tatouages... Loin de l’image traditionnelle d’une princesse.

Une vie amoureuse digne d’un roman

La fille cadette de Rainier III n’a jamais fait dans la demi-mesure, et encore moins en amour. Après plusieurs idylles avec des célébrités comme Paul Belmondo et Anthony Delon, elle tombe éperdument amoureuse… de son garde du corps, Daniel Ducruet, avec qui elle a deux enfants, Louis et Pauline Ducruet.

Le conte de fées tourne court lorsque Ducruet est surpris en pleine infidélité avec une strip-teaseuse belge. "Cette affaire va faire les choux gras de la presse mondiale et cela va se conclure par un divorce fracassant", raconte Pierre De Vuyst.

Mais Stéphanie ne renonce pas à l’amour. Elle refait sa vie avec un autre garde du corps, Raymond Gottlieb, avec qui elle aura une fille, Camille. Puis, elle épouse un acrobate portugais en 2003… pour divorcer un an plus tard.

Une princesse engagée

Aujourd’hui, Stéphanie s’investit pleinement dans des causes qui lui tiennent à cœur. Depuis 2005, elle préside le Festival du cirque de Monte-Carlo, poursuivant ainsi l’héritage de son père, le prince Rainier.

"Quand elle s'engage, ce n'est pas à moitié", souligne Amélie Schildt. Elle s’est notamment battue pour sauver deux éléphants menacés d’euthanasie et milite activement contre le sida à travers son association Fight AIDS Monaco.

Une mamie poule

Loin de la scène médiatique, Stéphanie est aujourd’hui une grand-mère comblée. Son fils Louis, père de deux filles, raconte combien elle adore s’occuper de ses petits-enfants.

"Elle est la première à encourager son fils et sa belle-fille à sortir, pour pouvoir garder les petits", raconte Amélie Schildt. "Pour moi, la princesse Stéphanie, c'est une écorchée vive qui a su prendre son destin en main. Et ça, c'est admirable".

Retrouvez l'émission "Place Royale" ce samedi à 19h40 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play.