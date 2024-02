Andreas Brehme, champion du monde en 1990 avec l'Allemagne, est décédé à 63 ans

Brehme avait offert la Coupe du monde 1990 à l'Allemagne en inscrivant le seul but de la finale contre l'Argentine sur penalty. Il avait également participé à la finale perdue quatre ans plus tôt contre l'Albiceleste et à la Coupe du monde 1994, où l'Allemagne avait été éliminée en quarts de finale par la Bulgarie.

Le latéral gauche, capable aussi d'évoluer comme milieu défensif, avait débuté sa carrière professionnelle à Sarrebruck en 1980 avant de rejoindre Kaiserslautern un an plus tard. En 1986, il s'engage avec le Bayern Munich, remportant un titre de champion d'Allemagne et une Supercoupe d'Allemagne en 1987.