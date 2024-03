Arsenal en passe 6 à Sheffield United

Arsenal avait déjà tué tout suspense après 25 minutes grâce à Martin Odegaard (5e), un but contre son camp de Jayden Bogle (13e), Gabriel Martinelli (15e) et Kai Havertz (25e). Declan Rice (39e) a encore ajouté un but en fin de première période. En seconde période, Ben White (58e) a fixé le score à 0-6.

Les 'Gunners' enchainent un septième succès de rang. Arsenal, troisième avec 61 points, reste au contact de Liverpool (63 points) et de Manchester City (62 points).