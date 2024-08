Barcelone bat le Real de Courtois. Onana, Tielemans et Dendoncker battus avec Aston Villa

Le FC Barcelone a battu le Real Madrid 2-1, samedi à New York dans le premier Clasico de la nouvelle saison de football. Pau Victor (42e et 54e) a donné l'avance au Barça. Nico Paz (82e) a réduit la marque pour les champions d'Europe.

Ceux-ci jouaient sans leurs stars offensives Kylian Mbappé et Jude Bellingham masi Thibaut Courtois était bien dans les buts. Les Catalans s'alignaient sans Lamine Yamal, ni Frenkie De Jong notamment.

A Chicago, Aston Villa et ses trois Belges ont été battus 1-0 par les Mexicains de Club America. Youri Tielemans et le néo-Villan Amadou Onana étaient titulaires et ont été remplacés à la pause. Leander Dendoncker est lui monté au jeu à pause. Aston Villa a procédé à huit changements après 45 minutes et à trois autres au cours de la seconde période. Le but de la rencontre a été inscrit par Illian Hernandez à la 78e minute.