Bart Verbruggen est satisfait de sa "défense très solide" face à la France

"Il me tournait le dos, donc j'ai pu me rapprocher de lui et faire cet arrêt", a expliqué Verbruggen. "Griezmann est vraiment un joueur fantastique. Sa façon de courir, il est tellement intelligent. Aujourd'hui, il aurait pu en marquer au moins un. Heureusement, j'étais là."

Le gardien de Brighton a vu ce partage comme une étape importante. "La France est une bonne équipe, mais je pense que nous avons aussi une très bonne équipe. Nous connaissons nos qualités. Nous savions que la France était forte en contre-attaque, mais nous avons abordé ce match pour le gagner. Nous sommes une équipe en pleine ascension. Nous voulons terminer premiers de ce groupe."

Les Néerlandais ont failli remporter la victoire vendredi. Xavi Simons a marqué dans les derniers instants, mais l'arbitre a annulé le but pour un hors-jeu préalable. Une décision qui a suscité beaucoup de discussions. "Je ne sais pas si c'était hors-jeu. Mon sentiment est que c'était un but, mais je suis aussi gardien. Si ce ballon était entré dans mon but, j'aurais aussi levé la main."